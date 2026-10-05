Bénin : le Burkina Faso devient un marché clé pour le port de Cotonou, le Niger recule

Le Burkina Faso est devenu l’un des principaux marchés du transit au Port autonome de Cotonou (PAC), avec près d’un million de tonnes de marchandises acheminées depuis 2025, tandis que le Niger recule dans les flux classiques. Ces données ont été présentées par Kévin Potier, directeur commercial du PAC, lors du Média Connect 2026, dont la deuxième édition s’est tenue du 1er au 2 octobre 2026 à Cotonou.

En effet, le Port de Cotonou joue un rôle central dans les échanges de la sous-région. Environ 90 % des échanges extérieurs du Bénin passent par le port de Cotonou, qui génère 45 à 50 % des recettes fiscales du pays, selon le ministère de l’Économie et des Finances. Le port joue aussi un rôle important dans le transit des marchandises vers les pays enclavés, notamment le Burkina Faso et le Niger. En 2025, son trafic a atteint 14,7 millions de tonnes, contre 9,6 millions en 2024, soit une hausse de 52 %, selon les données du Port autonome de Cotonou reprises dans le rapport d’exécution du budget 2025 (RAPEX).

Ce rendez-vous organisé par le PAC avec la presse fait suite à une première édition, tenue du 1er au 2 octobre 2025, consacrée à la gestion de la crise née de la fermeture des frontières nigériennes en juillet 2023.

Un transit qui se recompose

Selon la direction commerciale du port, 39,2 % du trafic était en transit l’an dernier, dont 16 % à destination du Burkina Faso. Depuis 2025, près d’un million de tonnes de marchandises, surtout des hydrocarbures, ont transité par Cotonou vers ce pays. Le Nigeria est désormais le deuxième marché servi par le port.

Le recul du Niger n’est cependant pas total. Le Niger utilise désormais la plateforme de Sèmè-Podji, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, pour exporter son pétrole. Près de 4,3 millions de tonnes de brut y ont été traitées l’an dernier, en grande partie nigériennes. Le Niger reste donc présent, mais par un autre canal.