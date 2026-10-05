Ronaldo a quitté la sélection : la réponse de Pedro Proença sur son avenir avec le Portugal

« Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l’histoire », a déclaré le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença. Ces propos interviennent après le départ de Cristiano Ronaldo du camp de la sélection à Copenhague, au Danemark, le 30 septembre dernier. Et pour cause, l’attaquant de 41 ans avait quitté le groupe à la suite d’une tension avec le sélectionneur Jorge Jesus. Toutefois pour le dirigeant, il reste dans le groupe tant qu’il est en forme.

Les propos de Proença ont été relayés par Fabrizio Romano, puis rapportés par Sportskeeda. Le dirigeant a d’abord insisté sur le poids du joueur dans l’histoire du football portugais : « Il a consacré plus de vingt ans au football portugais et il est le symbole ultime de l’identité portugaise. »

Ronaldo avait joué plus d’une heure lors de la victoire contre le Pays de Galles, puis il a été placé sur le banc face à la Norvège. Même s’il s’était échauffé en seconde période, mais Jesus ne l’a finalement pas utilisé. Il a ensuite quitté le groupe la veille du succès 4-2 contre le Danemark.

Un « malentendu » à régler après les quatre matchs

Proença refuse de parler de crise, et il parle plutôt d’un simple différend. « Ce qui s’est passé entre lui et Jorge Jesus n’était qu’un malentendu, qui doit être réglé en interne », a-t-il déclaré. Il estime aussi que le moment est venu d’en discuter : « Maintenant que les quatre matchs sont terminés, nous avons le temps et le calme pour nous asseoir ensemble et régler ce malentendu. »

Le président de la fédération défend ensuite le statut sportif du joueur. « Sa présence avec la sélection est méritée grâce à ses capacités sportives exceptionnelles, et c’est indéniable. Il fera toujours partie de ce groupe tant qu’il sera en forme et prêt », a-t-il affirmé. Il rappelle également que Ronaldo a porté le brassard lors du premier match : « Cristiano fait partie de la sélection ; il est notre icône, et il a été capitaine lors du premier des quatre matchs. »

Proença revient enfin sur la fin de carrière internationale que Ronaldo aurait pu choisir : « Il aurait pu terminer sa carrière à la Coupe du monde, mais il ne l’a pas fait par amour pour sa sélection nationale. » Il ajoute : « Je peux attester du lien qui l’unit au peuple portugais et à la sélection. »

Le dirigeant termine sur une porte ouverte, mais elle dépend du sélectionneur : « Cristiano fait partie de notre héritage, et il sera toujours là quand l’entraîneur le voudra. ». Rappelons que Jorge Jesus avait lui-même évoqué un malentendu, tout en précisant que la décision revenait à Ronaldo. Il avait ainsi laissé entendre que l’attaquant pouvait rejoindre le groupe lors des prochains matchs de Ligue des nations en novembre.