Bénin : le concours Vibrations Vocales prépare sa quatrième finale

Le dernier acte de la quatrième saison de Vibrations Vocales se déroulera ce samedi 10 octobre 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. En prélude à ce grand rendez-vous musical au Bénin, les organisateurs ont rencontré les hommes des médias pour parler des spécificités de cette édition. On retient que, sur plus de 3 000 candidatures reçues au lancement du concours, seuls 14 prétendants restent en compétition pour cette dernière étape.

Ce fut également l’occasion pour les organisateurs de présenter les contours de cette soirée à la faveur de cette conférence de presse. Ils annoncent un programme enrichi et plusieurs récompenses destinées aux candidats. Au-delà de la compétition, ils entendent faire de cette initiative un cadre de formation et de professionnalisation des jeunes talents musicaux béninois.

Quatorze finalistes issus de plus de 3 000 candidatures

Selon les chiffres communiqués lors de cette conférence de presse, 38 candidats avaient franchi la première phase de sélection avant que le groupe soit réduit à 14 finalistes. Comme récompenses, les vainqueurs auront droit à des trophées, des médailles, des aides financières et des bons de formation. D’autres surprises sont annoncées. Les partenaires Fabrimetal et World Cola ont renouvelé leur soutien au concours et encouragé les candidats à préparer leurs prestations avec sérieux.

Le promoteur et directeur artistique, Harold Ahehehinnou, a rappelé que l’accompagnement ne s’arrête pas aux performances scéniques. Les candidats bénéficient de plusieurs mois de coaching au sein de l’académie, y compris ceux qui ne parviennent pas à atteindre la finale. Il estime que cette méthode doit aider les participants à développer leurs capacités vocales et à mieux préparer leur avenir professionnel.

Une formation pensée pour les carrières musicales

Lors de la conférence de presse, Harold Ahehehinnou a également évoqué la portée numérique de l’édition précédente. Selon les données qu’il a présentées, les contenus liés au concours ont cumulé 17 millions de vues sur les réseaux sociaux. Cette audience constitue, d’après lui, un levier de visibilité pour les participants et pour la musique béninoise.

Le promoteur souhaite ainsi favoriser l’émergence d’artistes capables de se produire sur différentes scènes, au Bénin comme à l’étranger. La formation, la communication numérique et la mise en valeur des talents figurent parmi les axes retenus par les organisateurs pour renforcer l’impact du programme.

Merry Chigbu, gagnante de la troisième saison a également pris part à la rencontre avec les professionnels des médias. Forte de son expérience, elle a encouragé les finalistes à maîtriser la pression liée à cette dernière étape et à se concentrer sur leurs prestations.