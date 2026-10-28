Bénin : le FADeC VI mise sur les infrastructures locales et la résilience des communes

Le gouvernement béninois a lancé, le mardi 27 octobre 2026 à Cotonou, la sixième phase du Fonds d’appui au développement des communes (FADeC VI). Ce mécanisme vise à renforcer les investissements locaux, améliorer l’accès aux infrastructures de base et consolider la résilience des collectivités territoriales, notamment dans le nord du pays.

Couvrant les 77 communes du Bénin, le FADeC VI repose sur deux composantes. La première, le FADeC non affecté, soutient le financement des projets d’investissement communaux. La seconde, baptisée FADeC Guichet Sahel, cible les 27 communes du nord confrontées aux défis sécuritaires et à la menace de l’extrémisme violent.

Organisé par le Fonds d’investissement communal (FIC), avec l’assistance technique du consortium Dorsch Impact – Label Conseils, l’atelier de lancement permet de présenter les orientations du programme, d’évaluer son état d’avancement et d’identifier les mesures nécessaires à l’atteinte des résultats attendus.

Selon le directeur général du FIC, Réginal Koumagbéafidé, le programme entend favoriser un accès plus équitable et durable aux infrastructures de base, dans le respect des principes de bonne gouvernance. Il ambitionne également de renforcer la cohésion sociale dans les communes du nord en associant davantage les populations aux décisions relatives aux projets de développement.

Au-delà des investissements, les autorités souhaitent améliorer la qualité des études techniques, l’ingénierie des projets et l’accompagnement des administrations communales. Le renforcement des capacités financières et techniques des collectivités doit aussi favoriser la diversification de leurs sources de financement.

Mis en place en 2008, le FADeC finance notamment des écoles, des centres de santé, des marchés, des routes et des équipements d’accès à l’eau. Pour 2026, son enveloppe prévisionnelle est fixée à 58,94 milliards de FCFA, contre 56,54 milliards en 2025, soit une progression de 4,2 %.

Cette nouvelle phase s’inscrit dans la Politique nationale de décentralisation et de déconcentration (PONADEC) 2024-2033, qui vise à renforcer l’autonomie financière des communes et à promouvoir un développement territorial plus équilibré.