Bénin : le gouvernement élargit les conditions d'accès aux logements sociaux

Réuni mercredi 7 octobre 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, le Conseil des ministres a assoupli les règles d’attribution des logements sociaux et économiques. Tous les fonctionnaires et agents publics peuvent désormais y prétendre, quel que soit leur revenu. L’offre s’ouvre aussi aux ménages du secteur privé, et la condition de ne posséder aucun bien bâti dans le pays est supprimée.

En effet, le Programme 20 000 logements vise à faciliter l’accession à la propriété, avec notamment 10 849 logements à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi. La commercialisation a officiellement débuté le 20 février 2025. Les logements sociaux, de type D, étaient jusque-là réservés aux agents de l’État éligibles. Ils sont cédés en location-achat, avec des mensualités de 97 000 FCFA sur 25 ans. Les logements économiques visent un public plus large. En mai 2025, leur durée de remboursement avait été portée de 17 à 20 ans, le taux d’actualisation ramené de 6,5 % à 4,5 %, et l’accès étendu à la diaspora et aux retraités.

Ce qui change concrètement

Pour les logements sociaux, la cible s’élargit aux commerçants, artisans, salariés du privé et professions libérales, en plus de tous les agents publics. Les secundo-accédants sont également admis, c’est-à-dire les personnes qui possèdent déjà un bien bâti. L’achat au comptant en bloc devient aussi possible pour des cibles spécifiques, comme les sponsors ou les grandes entreprises institutionnelles.

Du côté des logements économiques, la location simple est désormais ouverte, sous condition de disponibilité. Des lots peuvent par ailleurs être cédés à des entreprises au profit de leurs agents, ou achetés au comptant en bloc pour leurs salariés.

Selon le compte rendu officiel, ces ajustements répondent à des difficultés observées pendant la commercialisation. Elles tenaient surtout à l’étroitesse des cibles pour les logements sociaux et au fait que l’accès était réservé aux seuls primo-accédants. Ces nouvelles mesures s’appliquent pour l’instant aux logements disponibles en stock et prêts pour l’habitation. Le gouvernement précise qu’elles pourront être modifiées ou étendues à d’autres phases du programme.