Bénin : le gouvernement lance un Prix national pour simplifier les démarches administratives

Les Béninois sont invités à mettre leur créativité au service de l’administration. Le ministre du Budget et de la Fonction publique et le ministre de la Transformation digitale et de l’innovation lancent le « Prix national de la simplification administrative », une initiative présidentielle qui vise à récompenser les idées capables de réduire les papiers, les délais et les déplacements. Les propositions sont à déposer sur la plateforme prix-simplification.gouv.bj.

Cette initiative fait suite à une série de réformes engagées ces dernières années par le gouvernement. En mars 2020, le portail national des services publics a été lancé comme point d’entrée unique vers les services de l’administration béninoise. Il permet notamment d’obtenir l’extrait du RCCM, le permis de construire ou le certificat de nationalité, la majorité des services étant gratuite. L’accès repose sur une authentification via le numéro personnel d’identification issu du RAVIP.

Calendrier et récompenses

La plateforme ouvrira le jeudi 15 octobre 2026. Les candidatures pourront être déposées du 29 octobre au 12 novembre 2026. Les lauréats recevront un trophée et une reconnaissance officielle et leur idée sera mise en œuvre. Les citoyens, agents publics et porteurs d’initiatives qui ont une solution pour alléger une démarche du quotidien ont donc deux semaines, à partir du 29 octobre, pour la proposer.