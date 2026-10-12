Les Béninois sont invités à mettre leur créativité au service de l’administration. Le ministre du Budget et de la Fonction publique et le ministre de la Transformation digitale et de l’innovation lancent le « Prix national de la simplification administrative », une initiative présidentielle qui vise à récompenser les idées capables de réduire les papiers, les délais et les déplacements. Les propositions sont à déposer sur la plateforme prix-simplification.gouv.bj.
Cette initiative fait suite à une série de réformes engagées ces dernières années par le gouvernement. En mars 2020, le portail national des services publics a été lancé comme point d’entrée unique vers les services de l’administration béninoise. Il permet notamment d’obtenir l’extrait du RCCM, le permis de construire ou le certificat de nationalité, la majorité des services étant gratuite. L’accès repose sur une authentification via le numéro personnel d’identification issu du RAVIP.
Calendrier et récompenses
La plateforme ouvrira le jeudi 15 octobre 2026. Les candidatures pourront être déposées du 29 octobre au 12 novembre 2026. Les lauréats recevront un trophée et une reconnaissance officielle et leur idée sera mise en œuvre. Les citoyens, agents publics et porteurs d’initiatives qui ont une solution pour alléger une démarche du quotidien ont donc deux semaines, à partir du 29 octobre, pour la proposer.
2 commentaires sur « Bénin : le gouvernement lance un Prix national pour simplifier les démarches administratives »
C’est déjà bon de pouvoir payer les factures d’eau et d’électricité via Service-Public.bj en ligne de n’importe où dans le monde où MTN Momo marche.
Ils sont déjà sur la bonne voie depuis un certain temps ⌛️. Il suffira juste de consolider les acquis et dématérialiser plus de services, parce que, malheureusement, certains des sites ne marchent pas (charurue avant les bœufs 🐂 🐂 ou à l’abandon (peut-être par résistance au changement dans l’administration même. Ce qui peut arriverpartoutdansle monde, maisil faudrades mesurescorrectiveset concrètespoury arriver)). Les gros poissons et où les milliards sont de façon régulière, comme kes Impôts et autres ne marchent pas en ligne. Hors, sous d’autres cieux, tu œufs payer tes impôts en ligne, et recevoir aussi des retours (TAX RETURNS) sans recontrer ni connaître un seul agent.
Je salue par ici, ke succès des sites qui marche marchent.