Bénin : le Japon accorde 10,8 milliards FCFA supplémentaires pour l’échangeur de Vêdoko

Le Japon accorde un nouveau don de 10,8 milliards de FCFA au Bénin pour la deuxième phase de construction de l’échangeur de Vêdoko, à Cotonou. Signé le vendredi 9 octobre 2026, cet accord porte le financement global du projet à 26,228 milliards de FCFA.

Le vendredi 9 octobre 2026, Oscar Hugues Lokossou, ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, a signé l’échange de notes et l’accord de don relatifs à la deuxième phase du projet. À cette occasion, l’ambassadeur du Japon au Bénin, Hideki Uezono, et le représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kazunao Shibata, représentaient la partie japonaise. Par ailleurs, George Alé, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, a également pris part à la cérémonie.

Les 10,8 milliards de FCFA serviront à financer le passage supérieur dans le sens Est-Ouest, ainsi que les aménagements connexes. En parallèle, les travaux de la première phase, consacrée au passage dans le sens Ouest-Est, se poursuivent. Ainsi, avec ce nouveau financement, l’enveloppe globale consacrée à l’échangeur de Vêdoko atteint 26,228 milliards de FCFA.

Pour rappel, les travaux de l’échangeur de Vêdoko ont été officiellement lancés le 28 octobre 2025, avec un financement du Japon sous forme de don. Des entreprises japonaises et béninoises participent à la réalisation de l’ouvrage.

Le carrefour Vêdoko est un point de passage très fréquenté à Cotonou, où les embouteillages ralentissent la circulation. Ainsi, le projet prévoit deux passages supérieurs, l’un dans le sens Ouest-Est et l’autre dans le sens Est-Ouest.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Japon, Hideki Uezono, a rappelé l’engagement de son pays en faveur des infrastructures de transport au Bénin. Quant à Oscar Hugues Lokossou, il a mis l’accent sur les changements attendus dans les déplacements quotidiens et les activités économiques. À ce titre, il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à suivre l’exécution des travaux et à veiller au respect du calendrier prévu.