Bénin : le Japon renforce les services de santé du Nord avec 110 millions FCFA d'équipements

Le Japon vient de renforcer les services de santé du nord du Bénin. Grâce à l’appui de l’Ambassade du Japon, l’OMS Bénin et le Ministère de la Santé ont remis, ce 6 octobre, des équipements médicaux d’une valeur de 192 412 USD, soit environ 110 millions FCFA. Ils sont destinés aux structures sanitaires des départements de l’Alibori et de l’Atacora, selon une annonce du Système des Nations Unies au Bénin.

Ce don vient soutenir les efforts de l’État béninois pour améliorer l’offre de soins. Depuis le lancement en 2016 du programme Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), le gouvernement offre une couverture médicale gratuite aux personnes vulnérables. Les hôpitaux de zone, les ambulances médicalisées et l’énergie solaire pour les centres de santé ont fait l’objet d’investissements. En 2025, un Plan national de développement sanitaire 2026-2030 de plus de 996 milliards FCFA a été adopté. Récemment, un plan d’urgence de 10 milliards FCFA a été prévu pour raccorder à l’eau et à l’électricité les centres de santé isolés.

Des équipements pour les urgences et les soins essentiels

La remise a réuni le Professeur Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé, des membres de l’OMS au Bénin et le personnel de l’ambassade du Japon. Les structures bénéficiaires reçoivent des kits d’urgence, des équipements de laboratoire et du matériel pour la santé maternelle et nutritionnelle. Elles reçoivent également des lits d’hospitalisation, des panneaux solaires et des équipements de transfusion sanguine. Selon le Système des Nations Unies au Bénin, cette initiative doit améliorer la prévention, la détection et la réponse aux urgences de santé publique dans ces deux départements.