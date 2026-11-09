Bénin : L'exigence de la qualité au cœur du système de santé

Le renforcement du système sanitaire béninois s’accélère. Le vendredi 6 novembre 2026 à Cotonou, le Ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin, a officiellement installé les 26 membres de la deuxième mandature du Conseil National des Soins de Santé Primaire (CNSSP) et du Conseil National de la Médecine Hospitalière (CNMH). La cérémonie s’est déroulée en présence de Toussaint Jean Léon Olory-Togbé, président de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé.

Saluant les avancées de la première équipe, notamment la conception de référentiels de qualité, le ministre a exhorté les nouveaux conseillers à passer de « l’élaboration des documents de référence à leur application effective ». Ces deux instances, régies par les décrets de septembre 2019, disposent d’un mandat de quatre ans pour consolider la gouvernance du secteur.

Le CNSSP pilotera les stratégies et normes des soins de santé primaires ainsi que l’équité des ressources, tandis que le CNMH portera des missions similaires pour la médecine hospitalière, incluant le suivi crucial des évacuations sanitaires.

Au nom des récipiendaires, le président du CNMH, Marcel Zannou, a salué la confiance présidentielle. Il a qualifié cette nouvelle mandature d’étape de « consolidation d’impact et de transformation systémique » et réaffirmer l’engagement des membres à traduire ces réformes par des améliorations concrètes et durables pour la santé des populations béninoises.