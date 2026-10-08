Bénin : le ministre Natta veut des données scolaires plus fiables

Pour piloter correctement l’école béninoise, il faut d’abord des chiffres qui reflètent la réalité. C’est le message que le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Armand Kuyéma Natta, a porté lors de sa tournée dans les départements du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau le 7 octobre.

Le gouvernement béninois n’en est pas à son coup d’essai. Le ministère a mis en place la plateforme numérique EducMaster pour gérer les données scolaires et l’organisation des examens, avec l’appui de l’UNICEF. Selon les statistiques publiées par le ministère concernant les données de l’année 2026, le système compte 17 141 établissements, plus de 2,29 millions d’apprenants et 63 314 enseignants.

Une tournée de contrôle sur le terrain

Cette visite intervient après une première étape les jeudi 1er et vendredi 2 octobre dans d’autres écoles. Le ministre est allé s’assurer que les activités pédagogiques ont bien repris et a échangé avec les enseignants. La délégation voulait également confirmer que les enseignants étaient à leur poste et que les cours se déroulaient dans de bonnes conditions. Les difficultés des enseignants ont été aussi au menu des échanges.

Les discussions ont aussi porté sur la fiabilité des statistiques. Pour le ministre Armand Kuyéma Natta, il est essentiel de connaître précisément le nombre d’enseignants, d’élèves et d’établissements pour répondre correctement aux besoins des écoles.