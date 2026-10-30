Bénin : le Palais des Congrès se transforme en ville intelligente en novembre

par
FacebookTwitterWhatsApp

L’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueillera, du 18 au 20 novembre 2026, le Village de l’Innovation, dans le cadre de la Benin Digital & Innovation Week (BDIW 2026). Cet espace permettra aux visiteurs de découvrir et d’expérimenter des solutions numériques et technologiques, au-delà des présentations théoriques.

Prévue du 16 au 20 novembre, cette semaine consacrée au numérique réunira plusieurs rendez-vous importants. Le Cyber Africa Forum, l’AfriLabs Annual Gathering et le Village de l’Innovation sont autant de rendez-vous. Ces rencontres visent à valoriser les talents, favoriser les échanges et renforcer les coopérations autour des innovations qui façonnent l’avenir du numérique.

(📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !)

Pendant trois jours, le Village de l’Innovation prendra la forme d’une « micro-ville intelligente ». Les participants pourront y découvrir des technologies et des solutions conçues pour répondre à différents enjeux. L’objectif est de faire de cet espace un lieu d’expérimentation et de rencontre entre les acteurs de l’innovation.

Laisser un commentaire