Bénin : les députés convoqués pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire le 21 octobre

L’Assemblée nationale du Bénin a convoqué ses députés pour la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2026. Dans un communiqué daté du 14 octobre, le Secrétariat général administratif indique que le Président de l’Assemblée nationale « invite les députés à prendre part à la cérémonie solennelle d’ouverture » qui se tiendra le mercredi 21 octobre à 10 heures, au palais des Gouverneurs de Porto-Novo. La mise en place prendra fin à 9 h 30.

Cette session s’annonce chargée. Le vote du budget de la Nation sera au cœur des débats. Le projet de loi de finances pour la gestion 2027, transmis par le Conseil des ministres le 7 octobre, s’équilibre à 4 757,029 milliards de FCFA, en hausse de 14,7 % par rapport l’année passée. Il fait la part belle aux dépenses sociales, qui atteignent 1 597,533 milliards de FCFA. Le communiqué demande aux élus de respecter le protocole : « Les députés sont priés d’arborer leurs attributs pour la circonstance. »