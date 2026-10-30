Bénin : l’UPR fixe la date de son Conseil national au 14 novembre, 500 responsables attendus

Le secrétaire général de l’Union progressiste le Renouveau (UPR), Gérard Gbénonchi, a annoncé la tenue du Conseil national de son parti le samedi 14 novembre 2026. Il s’exprimait jeudi 29 octobre à Cotonou, lors d’une conférence de presse au siège de la formation.

Rappelons que le Bloc républicain (BR) a fixé la date de son deuxième congrès ordinaire au samedi 5 décembre 2026, au Palais des congrès de Cotonou. Les Démocrates, principal parti d’opposition, ont déjà tenu le leur le 11 octobre à Porto-Novo. Nourénou Atchadé à été porté à la tête du parti.

Une autre réunion le même jour

Le Bureau politique de l’UPR tiendra sa session ordinaire le même jour. Gérard Gbénonchi voit ces rendez-vous comme « une étape du renforcement de l’organisation interne de l’UPR ». Environ 300 membres de cet organe sont attendus.

Le Conseil national s’appuie sur l’article 72 des statuts du parti. Il réunira les membres de la Haute direction politique, du Bureau politique et de la Direction exécutive nationale, ainsi que les députés, les membres du gouvernement issus de l’UPR et les maires du parti. Les responsables des commissions concernées y prendront part. Environ 500 participants sont attendus.