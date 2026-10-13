Bénin : Me Magloire Yansunu demande sa liberté provisoire pour raisons de santé

Les avocats de Me Magloire Yansunu contestent la condamnation de leur client à 7 ans de prison ferme. Ce lundi 12 octobre, ils ont interjeté appel à la cour d’appel de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). Ils demandent la liberté provisoire pour l’avocat. En effet, ils évoquent l’état de santé de ce dernier pour justifier la procédure enclenchée.

En effet, selon les informations rapportées par Bip Radio, le mis en cause était à la barre dans l’après-midi de ce lundi 12 octobre. Physiquement affaibli, selon la description du média, il avait un cache-nez au visage. « Est-il en mesure de déposer devant vous ? Je ne l’ai pas reconnu. Permettez-lui d’aller se soigner et de revenir. À vous de mesurer, Monsieur le Président », a déclaré Me Cyril Djikui lors de cette séance selon Bip Radio. Le prévenu n’a pas souhaité se prononcer et s’en est remis aux plaidoiries de ses avocats.

La Cour a fini par renvoyer le dossier au 26 octobre 2026 pour se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire. Rappelons que Me Magloire Yansunu, un des plus anciens du barreau béninois a été lourdement en juillet par la Criet pour « abus de confiance et blanchiment de capitaux ». Le septuagénaire a écope de sept ans de prison ferme, assortis d’une amende d’environ 29 millions de francs CFA et de 3,6 millions à verser au plaignant. Il s’agit d’un contentieux autour d’une indemnité de licenciement abusif entre l’avocat et un de ses clients.