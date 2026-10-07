Bénin : première session ordinaire du Sénat à partir du 28 octobre

La première session ordinaire du Sénat s’ouvrira le mercredi 28 octobre 2026. L’information est rapportée ce mercredi par La Nation, qui précise que cette échéance découle des règles fixées pour le fonctionnement de la nouvelle chambre du Parlement béninois.

Cette rentrée aura une portée particulière pour les 25 membres de l’institution. Installés officiellement le 30 juillet au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les sénateurs entameront ainsi leur première session ordinaire depuis la mise en place du Sénat.

Une session prévue après celle des députés

Le calendrier retenu prévoit une ouverture du Sénat une semaine après celle de l’Assemblée nationale. La chambre basse doit effectuer sa rentrée parlementaire le jeudi 22 octobre au Palais des Gouverneurs, selon les informations rapportées par La Nation.

Cette organisation repose sur le règlement intérieur du Sénat, adopté lors de son installation puis déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle le 3 août 2026.

Le texte prévoit quatre sessions ordinaires chaque année. Pour la troisième session, l’ouverture du Sénat intervient une semaine après celle de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions constitutionnelles rappelées dans le règlement intérieur.

Patrice Talon attendu pour le discours inaugural

La cérémonie inaugurale de cette première session ordinaire devrait se tenir au dôme du Sofitel de Cotonou, rapporte La Nation. Plusieurs personnalités sont annoncées, dont des députés et des présidents d’institutions de la République.

Les travaux seront marqués par l’intervention du président du Sénat, Patrice Talon. Il devrait présenter les principaux enjeux de la session et faire le point des dossiers soumis à l’examen de la chambre haute, selon les informations publiées par le quotidien national. Le règlement intérieur prévoit que l’ordre du jour puisse évoluer au cours des travaux. La session ordinaire est fixée à 21 jours.

Une nouvelle étape du bicamérisme béninois

La rentrée intervient après l’élection, le 6 août, du bureau du Sénat. Patrice Talon avait alors été élu président, avec Louis Vlavonou comme vice-président et Alassane Séidou au poste de rapporteur.

La création du Sénat découle de la révision constitutionnelle adoptée en décembre 2025. Sa mise en place a fait passer le Parlement béninois à un système bicaméral, avec une chambre haute appelée à participer au processus législatif aux côtés de l’Assemblée nationale.