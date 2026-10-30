Bénin : Romuald Wadagni annoncé à la rentrée judiciaire de la Cour suprême

La Cour suprême consacrera sa rentrée judiciaire 2026-2027 aux rapports entre le juge électoral et la démocratie locale. L’audience solennelle est prévue le jeudi 5 novembre 2026 au siège de la haute juridiction, à Porto-Novo, sous la haute autorité du président de la République, Romuald Wadagni, également président du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le juge électoral et les enjeux de la démocratie locale ». C’est autour de cette thématique que les responsables de la haute juridiction et les acteurs de la chaîne judiciaire échangeront. Cette rentrée sera la première organisée sous la mandature de Romuald Wadagni, qui pourra, le cas échéant, se faire représenter à la cérémonie.

Le programme prévoit plusieurs interventions. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, Me Zachari Baba Body, ouvrira les réflexions au nom des auxiliaires de justice. Le procureur général près la Cour suprême, Saturnin Afaton, présentera ensuite ses réquisitions. Le président de la haute juridiction, Victor Dassi Adossou, prendra à son tour la parole sur le thème retenu.

Le contentieux des communales au centre des attentes

Le président de la haute juridiction devrait notamment dresser le bilan du traitement des contestations et revenir sur les enseignements tirés de cette expérience. Les perspectives d’amélioration du dispositif électoral pourraient également être abordées.

Les élections communales ont permis de désigner 1 815 conseillers municipaux et communaux dans les 546 arrondissements du pays. Les sièges ont été répartis entre l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR). Les résultats ont ensuite servi de base à la désignation des 77 maires et de leurs adjoints, ainsi que des chefs d’arrondissement.

La Cour suprême a également été saisie de recours liés à la répartition des 5 295 sièges de chefs de village ou de quartier de ville par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Le président de la République, ou son représentant, prononcera le lancement officiel de l’année judiciaire. Son intervention devrait également porter sur les enjeux du thème retenu et sur le rôle des institutions dans le renforcement de l’État de droit et de la démocratie à la base.