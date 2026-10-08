Bénin : sept jeunes athlètes attendus aux JOJ Dakar 2026

Sept jeunes athlètes béninois participeront aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal. Ils défendront les couleurs du Bénin dans cinq disciplines : l’athlétisme, la natation, l’escrime, le wushu et le tennis de table.

La délégation compte quatre filles et trois garçons, selon le Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-Ben). Les représentants sont âgés de 15 à 17 ans. Leur sélection repose sur les quotas attribués au Bénin pour ces Jeux, et non sur un système classique de qualification ou de classement mondial. « Il n’a pas été question de qualification, il n’a pas été question de ranking non plus », a expliqué Gloria Koussihouédé, responsable administrative de la sélection nationale au CNOS-Ben.

Sept athlètes dans cinq disciplines

En athlétisme, Ibrahim Kissagui Guera représentera le Bénin sur 400 mètres. Le tennis de table sera porté par Ganiou Adbouraman. Faridath Olahitan Fassassi participera à l’épreuve individuelle à l’épée en escrime.

Trois athlètes représentent le Bénin à la natation. Il s’agit de : Vignon Etoile Agbodjogbé et Mahugnigan Salomé Tévoedjrè sur 50 mètres nage libre, ainsi que Dodoji Tina Djeneba Apithy sur 50 mètres brasse. Quant au wushu, Nelcy Houéfa Kélia Noudofinin prendra part à l’épreuve de Taijiquan combiné.

Dakar accueille une première olympique en Afrique

La compétition réunira environ 2 700 jeunes athlètes et proposera 25 sports au programme officiel de compétition, auxquels s’ajouteront 10 disciplines dans un programme de mobilisation. Il s’agira du premier événement olympique organisé sur le continent africain. Trois villes sénégalaises sont concernées. Il s’agit de Dakar, Diamniadio et Saly.