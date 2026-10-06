Bénin : Trois choses à savoir sur le futur laboratoire d’expertise ADN

Le Bénin prépare la mise en place d’un laboratoire national d’expertise ADN. Le projet, intégré à la Plateforme de recherche, d’investigation et d’analyse médico-légale (PRIAM), doit permettre au pays de réaliser sur son territoire des analyses génétiques utilisées notamment dans les procédures judiciaires. Voici trois éléments à retenir.

Une capacité de 30 000 analyses par an

Le futur laboratoire doit pouvoir traiter jusqu’à 30 000 analyses ADN par an. Cette capacité constitue une nouvelle étape pour l’expertise médico-légale au Bénin. Jusqu’ici, selon le communiqué publié à l’issue de la visite du président Romuald Wadagni à Paris, les analyses génétiques à valeur probante nécessitaient l’envoi d’échantillons à l’étranger. À terme, les examens pourront donc être réalisés au Bénin. Cela devrait réduire les délais liés à l’acheminement des prélèvements et limiter les coûts associés à leur traitement hors du pays.

Un outil pour les enquêtes et l’identification

L’intérêt du laboratoire ne se limite pas aux affaires pénales. L’expertise ADN peut notamment contribuer à identifier une victime, établir une filiation ou rapprocher un échantillon biologique d’une personne recherchée.

Cependant, la preuve génétique n’est pas uniquement un outil destiné à incriminer. Elle peut aussi permettre d’écarter un suspect lorsqu’un résultat scientifique ne correspond pas aux éléments recueillis. Elle peut également intervenir dans l’identification de victimes lors de catastrophes. Le projet entend ainsi renforcer les moyens scientifiques disponibles pour la justice béninoise.

Plus de 500 professionnels à former

Le troisième volet concerne les compétences. Le projet prévoit la formation de plus de 500 professionnels, ainsi que la création d’une filière universitaire dédiée. L’objectif affiché est donc de disposer à terme de personnels capables d’exploiter durablement cette infrastructure.

Le futur laboratoire vise également l’accréditation ISO/IEC 17025, une norme internationale applicable aux laboratoires d’essais et d’étalonnage. Cette démarche doit contribuer à encadrer la fiabilité et la qualité des analyses produites.

Le projet PRIAM est développé avec le Laboratoire d’hématologie médico-légale de Bordeaux. Une lettre de mandat signée avec Bpifrance doit ouvrir les négociations relatives à son financement. Le laboratoire national d’expertise ADN constitue ainsi l’un des volets d’un projet plus large de modernisation de l’expertise médico-légale au Bénin.