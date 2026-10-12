Bénin : un deuxième instituteur meurt par noyade dans le Zou en moins de 15 jours

Un autre instituteur perd la vie dans le département du Zou au Bénin. Après Djidja en septembre dernier, c’est l’arrondissement de Sahè à Agbangnizoun qui est éploré. En effet, un jeune instituteur de 27 ans est décédé après avoir glissé dans les eaux d’un passage submergé au village d’Ahogbéya. Selon le quotidien de service public La Nation, le drame s’est produit alors qu’il se rendait à Klouékanmè à moto avec sa compagne. Il tentait de franchir un petit pont recouvert par les eaux. A en croire les circonstances du drame rapporté par le média, il serait descendu de son engin afin d’évaluer le niveau de l’eau.

C’est à cet instant qu’il a perdu l’équilibre sous l’effet du courant. Son épouse qui était présente a alerté les riverains qui n’ont rien pu faire. Sortis nombreux, les habitants ont en vain tout tenté. Les policiers du commissariat de Tavè, les agents du centre de santé de Sahè et une délégation départementale ont rejoint les lieux. Les sapeurs-pompiers et les éléments de l’Antenne départementale de l’Agence béninoise de protection civile dans le Zou ont ensuite participé aux recherches, dirigées par la capitaine Félicité Tchiguini.

Le corps sans vie de la victime n’a été repêché qu’aux environs de 23h15 selon le journal. Il s’agit là du second drame de ce genre en moins de deux semaines dans le même département. Le 28 septembre 2026, Wilfried Houngbadji, instituteur à l’École primaire publique d’Agonhohoun, et son fils avaient disparu après avoir été emportés par les eaux lors d’un déplacement à moto dans la commune de Djidja. Leurs corps avaient été retrouvés le lendemain.