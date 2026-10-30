Bénin : un suspect arrêté lors d'une tentative de vol à main armée

Un individu soupçonné d’avoir tenté de dérober la moto d’un soudeur a été arrêté le mercredi 28 octobre 2026 à Dovidja, dans l’arrondissement de Zinvié. Après avoir agressé le conducteur qui l’avait pris en auto-stop et l’avoir menacé avec une arme à feu de fabrication artisanale, le suspect a été poursuivi par la population, puis interpellé par les agents du commissariat d’arrondissement de Zinvié.

Les faits se sont produits sur l’axe reliant les localités de Dovidja et de Glo-Djigbé. Le soudeur, qui circulait à moto de marque Dayang, a accepté de transporter un jeune homme en auto-stop. En cours de route, ce dernier l’a violemment frappé à la nuque avant de le menacer avec une arme à feu de fabrication artisanale pour lui arracher sa moto.

Les cris de détresse de la victime ont alerté les populations, qui se sont lancées à la poursuite du suspect. Rattrapé par la foule, l’individu a été soustrait à la vindicte populaire grâce à l’intervention des agents du commissariat d’arrondissement de Zinvié, qui ont procédé à son arrestation.

Cette intervention intervient après une opération menée le vendredi 16 octobre 2026 par le commissariat d’arrondissement de Ouèdo contre un groupe de jeunes soupçonnés de cambriolages à Gbèdèkomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon un précédent compte rendu de la Direction générale de la police républicaine, l’opération faisait suite au cambriolage du domicile d’un agent de la Société béninoise d’énergie électrique, dont la chambre avait été entièrement vidée. Les investigations avaient conduit les policiers vers cinq suspects. Deux d’entre eux avaient été interpellés, tandis que les trois autres avaient réussi à prendre la fuite.

Une perquisition avait permis de découvrir des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine. Les biens saisis avaient été conservés au commissariat de Ouèdo en vue de leur identification par leurs propriétaires. La procédure judiciaire avait été orientée vers les voies spécialisées de la justice des mineurs, les personnes concernées étant mineures, selon le compte rendu.