Bénin : une arme artisanale blesse un mécanicien à Natitingou

Un mécanicien de 33 ans a été blessé par balle mardi 6 octobre 2026 dans le quartier Ourbona, à Natitingou. L’accident s’est produit vers 16 heures alors que l’homme manipulait une arme artisanale, selon Le Matinal. La victime, identifiée sous les initiales T. D., se trouvait dans son quartier lorsqu’un coup est parti d’un pistolet artisanal à double canon de calibre 12. Le projectile lui aurait causé une plaie ouverte à la main gauche, a indiqué le journal.

Après l’incident, ses proches l’ont conduit dans un établissement hospitalier de la ville. Il y a reçu les premiers soins. D’après les informations rapportées par le journal, son état ne présenterait pas de danger immédiat. Alertés, les policiers du Commissariat central de Natitingou se sont rendus sur place. Ils ont procédé aux premières constatations. L’arme impliquée dans l’accident a ensuite été saisie et placée sous la garde des forces de sécurité, selon la même source.

Le dossier pourrait toutefois connaître une suite judiciaire. Le Matinal rapporte que le mécanicien pourrait être entendu après sa prise en charge médicale afin de fournir des explications sur les circonstances dans lesquelles il détenait et manipulait cette arme.

Un département déjà confronté aux armes artisanales

Cet incident survient alors que la circulation de fusils artisanaux a déjà été signalée dans la commune de Natitingou. En février 2026, six personnes avaient été interpellées à Koussiguou, dans l’arrondissement de Perma, avec des fusils artisanaux et des armes blanches, selon Le Matinal. Cette opération avait suivi une explosion survenue sur un site d’exploitation aurifère clandestine, qui avait fait un mort et plusieurs blessés.

Quelques mois plus tard, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2026, une attaque armée avait été signalée dans un village de l’arrondissement de Péporiyakou. Des individus munis de fusils artisanaux auraient fait irruption dans une habitation. Un homme avait été grièvement blessé et une moto ainsi qu’une somme d’argent auraient été emportées, rapporte encore Le Matinal.

La commune fait aussi l’objet d’un dispositif de sécurisation renforcé. Fin juillet, des échanges entre les autorités locales et la Police républicaine avaient porté sur les vols de motos et d’autres problèmes de sécurité. Des patrouilles et des mesures de surveillance avaient alors été envisagées. Dans l’affaire survenue à Ourbona, les investigations devront préciser les conditions de détention de l’arme et les circonstances exactes du tir.