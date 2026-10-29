Bénin : Une mère d’élève handicapé présentée au procureur après des incidents à l’école

Ce jeudi 29 octobre, une mère d’élève en situation de handicap sera présentée au procureur de la République. Selon les informations rapportées par Bip Radio, la mère de famille aurait été interpellée à la suite d’incidents répétés dans l’école de son fils en classe de CM2. Le directeur de l’école évoque des perturbations liées à la présence de cette dernière en pleine classe aux côtés de son enfant.

Elle aurait justifié ce comportement par une recommandation d’un psychologue. Des parents d’élèves, des enseignants et des apprenants auraient été victimes de certains comportements de cette mère de famille. Selon Bip Radio qui a cité le directeur de cette école, la situation serait en cours depuis plusieurs mois.