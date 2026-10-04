Bénin : Wadagni rencontre Macron ce jour

Après plusieurs déplacements auprès de dirigeants africains depuis son investiture, le président Romuald Wadagni est ce lundi 5 octobre 2026 à Paris, où il rencontre Emmanuel Macron à l’Élysée. Cette première visite de travail en France intervient au terme d’une série de tournées sur le continent africain et ouvre une nouvelle séquence dans l’agenda diplomatique du chef de l’État béninois.

Romuald Wadagni poursuit sa séquence diplomatique. Après plusieurs étapes auprès de dirigeants africains depuis sa prise de fonction, le président béninois se trouve en France pour un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron.

Cette rencontre intervient après une série de déplacements effectués sur le continent. Depuis son investiture, le chef de l’État béninois a multiplié les contacts avec plusieurs dirigeants de la sous-région ouest-africaine. Ces tournées l’ont notamment conduit au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire. Une autre séquence l’a ensuite amené au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau.

En septembre, Romuald Wadagni a poursuivi cette démarche en Afrique centrale et orientale. Il s’est notamment rendu au Rwanda, où il a rencontré Paul Kagame, avant de poursuivre son déplacement en République du Congo pour un entretien avec Denis Sassou-N’Guesso.

Ces déplacements ont permis au président béninois de multiplier les échanges directs avec ses homologues africains et de renforcer les contacts avec plusieurs partenaires du continent. Le rendez-vous parisien constitue désormais une nouvelle étape de cette séquence diplomatique.

Un premier rendez-vous avec Macron

À Paris, Romuald Wadagni sera reçu ce lundi par Emmanuel Macron au palais de l’Élysée. L’entretien constitue l’un des temps forts de son déplacement en France. Il s’agit de la première visite de travail de Romuald Wadagni en France depuis son investiture, le 24 mai 2026. La rencontre doit permettre aux deux dirigeants d’aborder les relations entre Cotonou et Paris ainsi que plusieurs dossiers d’intérêt commun.

Les questions économiques devraient occuper une place importante dans les échanges. La France demeure un partenaire du Bénin, alors que Cotonou cherche à renforcer l’attractivité du pays et à mobiliser davantage d’investissements autour de ses projets structurants.

La coopération sécuritaire et les questions régionales pourraient également être évoquées. Le Bénin reste confronté aux enjeux sécuritaires qui touchent l’espace ouest-africain, tandis que les équilibres régionaux ont connu d’importantes évolutions ces dernières années.

Après les capitales africaines, Paris

Le déplacement à Paris prend ainsi place dans une séquence internationale déjà dense pour le nouveau président béninois. Après avoir consacré plusieurs de ses déplacements aux capitales africaines, Romuald Wadagni ouvre désormais une séquence européenne avec cette rencontre au sommet de l’État français.

Les échanges entre les deux présidents seront suivis de près, notamment sur les questions économiques et sécuritaires. Les déclarations faites à l’issue de l’entretien permettront d’en savoir davantage sur les résultats attendus de cette rencontre.

Après plusieurs étapes africaines, le président béninois se retrouve donc ce jour face au président français. La rencontre de l’Élysée constitue un rendez-vous majeur de cette nouvelle phase de la diplomatie béninoise, quelques mois seulement après l’arrivée de Romuald Wadagni à la tête de l’État.