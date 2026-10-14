Bénin : Wallis Zoumarou rejette sa nomination et explique sa décision

Wallis Mamoudou Zoumarou ne sera n’occupera pas le poste de chargé de mission du président de l’Assemblée Nationale du Bénin. Quelques jours après sa nomination, il a décliné l’offre qui lui a été faite. L’information a en effet été rapportée par le quotidien de service public La Nation. Il aurait porté la nouvelle au président de sa formation politique par le canal d’une correspondance le samedi 10 octobre.

Comme motifs de ce rejet, l’ancien député évoque son éviction du Conseil économique et social (Ces) départemental de la Donga où il était le coordonnateur. Il fait par la suite savoir qu’il n’aurait jamais été consulté avant sa nomination. Pour lui, la proposition de son nom au poste de chargé de mission ne correspond pas à ses actuelles responsabilités au sein du Bloc Républicain. Rappelons que, 12 autres personnes avaient été nommées le même jour que Wallis Zoumarou. Il s’agit de :