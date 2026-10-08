Budget 2027 au Bénin : le gouvernement prévoit 4 757 milliards FCFA et mise sur cinq priorités

Le Conseil des ministres a adopté, mercredi 7 octobre, le projet de loi de finances pour 2027 et décidé de le transmettre à l’Assemblée nationale pour examen et vote. Ce budget s’équilibre en ressources et en charges à 4 757,029 milliards FCFA. L’action du gouvernement s’articule autour de cinq priorités : la modernisation de l’agriculture, la promotion industrielle, la valorisation du potentiel touristique et culturel, l’innovation technologique et le renforcement du capital humain.

Pour rappel, le budget 2026 de l’État béninois avait été fixé à 3 783,984 milliards FCFA dans la loi de finances initiale. Il a ensuite été revu à la hausse : la loi de finances rectificative 2026 s’élève à 4 148,357 milliards FCFA, de sorte que le budget 2027 progresse de 14,7 %.

Les prochaines étapes

Le texte entre désormais dans la phase parlementaire. L’examen du budget général est attendu à partir du 15 octobre. Les députés vont l’étudier puis le soumettre au vote. Une fois qu’il sera adopté, il devra être promulgué pour entrer en vigueur.

Ce calendrier fait suite à plusieurs arbitrages institutionnels. L’Assemblée nationale a adopté son propre budget 2027, de 31,6 milliards FCFA, le 9 septembre. Le Conseil économique et social a ensuite adopté à l’unanimité son projet de budget de 5,29 milliards FCFA.