Budget 2027 au Bénin : le gouvernement veut diversifier les financements des communes

Le projet de loi de finances 2027 prévoit de renforcer le financement des collectivités territoriales grâce à l’opérationnalisation du Fonds d’investissement communal (FIC) et au découpage économique du territoire. Ainsi, le gouvernement entend ainsi diversifier les ressources locales et faciliter la réalisation de projets structurants.

Le financement des communes occupe une place dans les orientations du projet de budget 2027 du Bénin. Transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote, ce projet prévoit de renforcer les mécanismes de financement des collectivités territoriales afin de leur permettre de mobiliser davantage de ressources et de mieux planifier leurs investissements.

À cet effet, le gouvernement mise notamment sur l’opérationnalisation du Fonds d’investissement communal (FIC) et sur le mécanisme de découpage économique du territoire. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 7 octobre 2026, ces dispositifs doivent favoriser l’accès des communes à des financements diversifiés, au-delà des dotations de l’État.

Le FIC, un dispositif engagé depuis 2025

Pour rappel, le projet de renforcement du financement des communes s’appuie sur une initiative engagée en 2025. En effet, lors de sa séance du 17 septembre 2025, le Conseil des ministres avait approuvé la création du Fonds d’investissement communal et ses statuts. Présenté comme un instrument destiné à améliorer la gestion des financements accordés aux communes et à soutenir leurs investissements.

Le projet de budget 2027 s’équilibre à 4 757,029 milliards de FCFA, en hausse de 14,7 % par rapport à la loi de finances rectificative de 2026. Il prévoit une croissance économique de 7,5 % et un déficit budgétaire de 2,8 % du produit intérieur brut.