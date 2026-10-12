Burkina Faso : après la raffinerie d'or, un complexe scolaire d'un milliard de FCFA voit le jour

Le Burkina Faso poursuit sa politique de souveraineté économique et étend ses efforts à l’éducation. Le lundi 12 octobre 2026, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé à Ouagadougou l’inauguration du complexe scolaire R+3 « KEOOGO de Bonheur-Ville ». Le complexe a été financé par l’État pour 1,044 milliard de FCFA.

Pour rappel, le 28 septembre 2026, le capitaine Ibrahim Traoré avait inauguré la Raffinerie nationale d’or du Burkina Faso (RAFFINOR-BF), d’une capacité annuelle de 164 tonnes. Pour le Burkina Faso, il s’agit de transformer ses richesses sur place, et ce nouveau complexe applique la même logique au capital humain.

Un bâtiment vertical pour désengorger les écoles

Sur une parcelle de 35 384 m², le complexe comporte trois niveaux avec chacun 16 salles de classe et 10 blocs de toilettes. Il abrite trois écoles primaires publiques, KEOOGO Bonheur-Ville C, D et E. Pour 2026-2027, il accueille 1 453 élèves, dont 742 filles,. La construction du complexe a été confiée à l’entreprise burkinabè PRESSIMEX-SOMETA SARL. Quinze autres complexes R+3 de 18 à 24 classes doivent être achevés dans quinze provinces dès 2027.