Burkina Faso : Ibrahim Traoré avertit les importateurs illégaux de boissons interdites dont Vody

Le capitaine Ibrahim Traoré met en garde les importateurs illégaux de boissons interdites, dont Vody. Lors d’une rencontre tenue le mardi 13 octobre à Ouagadougou, il a échangé avec les gouverneurs de région, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, la ministre déléguée chargée du Budget, des représentants de la Chambre de commerce et du patronat, ainsi que d’anciens internationaux. Les discussions ont porté sur la mise en place de la « Ligue de la Souveraineté », un championnat destiné à renforcer la pratique sportive dans les régions. Le chef de l’État a aussi évoqué les risques liés à la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes.

Depuis plusieurs années, les autorités burkinabè durcissent leurs règles sur les produits importés. En juin 2024, un arrêté interministériel interdit la production, la vente et la détention de boissons énergisantes alcoolisées ou contenant une substance dopante, dont la boisson Vody. En janvier 2025, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, a demandé à la population de signaler ces produits. « Les contrebandiers s’accrochent, et nos frontières ne sont pas toujours étanches », a-t-il reconnu. Le 27 septembre 2026, le chef de l’État a par ailleurs évoqué une piste plus radicale : « L’État pourrait prendre lui-même en charge l’importation de certains produits pour en contrôler les prix. »

La jeunesse au cœur des préoccupations présidentielles

Lors de la rencontre du 13 octobre, le président a pointé les limites de l’interdiction. « L’interdiction ne suffit pas, des trafiquants réussissent encore à faire entrer ces produits, et la douane saisit chaque jour des cargaisons dissimulées. »

Pour le chef de l’État, « mettre la jeunesse en compétition est le meilleur moyen de lutter contre la drogue, le tabac et les alcools frelatés, qui menacent la santé publique depuis 2023. » Il poursuit : « Des élèves consomment déjà ces substances, et cela détruit leur santé physique. » Pour lui, « une nation ne peut pas se construire avec une jeunesse malade, sans lucidité ni repères ». Il a demandé aux gouverneurs de « redoubler d’efforts et faire de sa région un modèle dans son domaine. » Il a rappelé que « nous entrons dans une phase active de notre révolution, qui exige beaucoup de concentration et de courage. »