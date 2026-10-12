Cancer du sein : l’ABEKIR mise sur la kinésithérapie avec « Tout Cotonou Marche en Rose »

Partenaire officiel de l’ONG Be the best, l’Association Béninoise des Kinésithérapeutes Rééducateurs (ABEKIR) participera à « Tout Cotonou Marche en Rose », le 16 octobre 2026 à la Place de l’Amazone. Cette initiative sera également l’occasion de faire connaître le rôle de la kinésithérapie dans l’accompagnement des personnes atteintes d’un cancer du sein.

La mobilisation est annoncée pour le 16 octobre à Cotonou. Organisé par l’ONG Be the best, l’événement « Tout Cotonou Marche en Rose » prévoit des séances de dépistage dès 10 heures à la Place de l’Amazone, puis une marche à partir de 18 h 30. L’ABEKIR s’associe à cette initiative pour contribuer à la sensibilisation autour du cancer du sein.

La kinésithérapie dans le parcours de soins

Au-delà du dépistage, la prise en charge du cancer du sein peut également nécessiter des soins de support. La kinésithérapie accompagne les femmes et les hommes concernés à différentes étapes, de la préparation à la chirurgie aux suites opératoires, en passant par la chimiothérapie et la radiothérapie.

Elle contribue notamment au maintien de la mobilité, au drainage lymphatique, à la prise en charge des cicatrices opératoires et à la gestion de la douleur. Cet accompagnement vise à préserver les capacités physiques des patients et à améliorer leur qualité de vie pendant et après les traitements.

Le nouveau bureau veut mieux faire connaître la profession

Installé le 9 octobre 2026, le nouveau bureau de l’ABEKIR, dirigé par M. GANKPA Crédo, s’est donné pour mission de mieux faire connaître la kinésithérapie au Bénin. Le partenariat avec l’ONG Be the best, en prélude à « Tout Cotonou Marche en Rose », s’inscrit dans cette démarche.

À travers cette participation, l’association entend rappeler que la kinésithérapie peut occuper une place importante dans l’accompagnement des personnes touchées par le cancer du sein. Le rendez-vous est donc fixé au 16 octobre, à la Place de l’Amazone, pour les dépistages dès 10 heures et la marche à 18 h 30.