Ce que Piers Morgan écrivait sur Cristiano Ronaldo avant de devenir son défenseur

Le journaliste britannique Piers Morgan a pris la défense de Cristiano Ronaldo sur X le 6 octobre 2026, en dénonçant des critiques qu’il juge motivées par la jalousie. En effet, sa publication qui était illustrée d’une photo des deux hommes, affichait déjà plus de 516 000 vues, 12 000 mentions « J’aime » et 1 600 partages.

« Tant d’absurdités écrites et dites sur Cristiano… le même genre de mesquinerie cynique et jalouse qu’il subit toute sa carrière de la part de gens qui n’ont aucune idée de ce qu’il est vraiment », écrit-il avant de poursuivre : « Moi, si : un grand type, un joueur encore plus grand. Rendez à cette icône du sport le respect qu’il mérite. »

Rappelons qud cette prise de position n’a rien d’inédit. En effet, après l’entretien accordé par le Portugais à Piers Morgan en novembre 2022, le présentateur était déjà monté au créneau sur la radio talkSPORT pour le défendre. À l’époque, des internautes lui reprochaient déjà son « hypocrisie », selon Sportskeeda, à cause d’une chronique de 2008 dans laquelle il aurait traité Ronaldo d’enfant gâté.

Le même reproche, quatre ans plus tard

Sous la publication de 2026, Frank Mwaka a republié une page de journal estampillée « Piers Morgan Sport », dont l’authenticité et la date n’ont pas été confirmées. Son titre : « Ronaldo est un enfant gâté, pourquoi l’acclamer ? ». Le message qui l’accompagne : « Vous l’avez peut-être oublié, mais la plupart des gens, Ronaldo y compris, n’ont pas oublié que vous le traitiez d’enfant gâté. » La même image a été reprise par Suge waka Ntunja, avec une question brève : « C’est vous ? »

Le compte Sauran27 a de son côté publié un montage de plusieurs anciens tweets de Piers Morgan. L’un d’eux, sur Lionel Messi, affirme : « Messi est le plus grand footballeur de tous les temps, Ronaldo est le deuxième. Tout débat supplémentaire est superflu. J’ai parlé. » La date de ce message n’apparaît pas sur le montage. En mars 2022, Morgan avait écrit l’inverse dans sa chronique du quotidien britannique The Sun : « Messi est un génie, sans aucun doute, mais je soupçonne depuis longtemps qu’il est ce que les fans de cricket appelleraient un « flat-track bully ». » Il y désignait Ronaldo comme le meilleur joueur de l’histoire.

Un autre post reprend un extrait de l’émission de Piers Morgan où un invité, Kaveh Solhekol, tient des propos très durs sur le Portugais : « Il était un grand joueur grâce au Real Madrid. Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, nous avons tous vu sa chute. » Il ajoute que Cristiano Ronaldo « n’a pas gagné de Ballon d’Or depuis 2017 » et que « Messi n’a jamais cessé de gagner après Barcelone ». Ces mots sont ceux de l’invité, pas ceux de Piers Morgan.

Tous les internautes ne se sont pas rangés du côté des moqueurs. Gingo Ismail a répondu au journaliste : « La grandeur attire toujours le bruit. Les records parlent d’eux-mêmes. »