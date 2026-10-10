Centrafrique : l'armée dit avoir « neutralisé » des assaillants près du Tchad

L’armée centrafricaine a lancé des frappes aériennes tôt ce samedi 10 octobre 2026 dans la zone des trois frontières, où se rejoignent la République centrafricaine, le Tchad et le Soudan. En effet, l’état-major des armées parle d’une menace imminente et affirme que les assaillants visés ont été « neutralisés ». Aucun bilan chiffré n’a été communiqué à ce stade.

Il s’agit de la région du nord-est de la Centrafrique qui est difficile d’accès et peu contrôlée par l’armée. L’opération militaire intervient quatre mois après l’attaque d’Am Dafock, qui avait fait une vingtaine de morts. Le gouvernement centrafricain ne précise ni leur nombre, ni leur identité. Les autorités n’ont pas non plus communiqué sur des pertes éventuelles dans les rangs de l’armée ou parmi les civils.

Le 30 juin, la localité d’Am Dafock, avait été la cible d’une attaque armée faisant plusieurs victimes militaires. Pour rappel, la zone des trois frontières est placée sous la surveillance d’une force mixte mais reste gangrènée par plusieurs groupes rebelles centrafricains, tchadiens et soudanais.