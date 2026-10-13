Chine : deux buts marqués avec deux ballons lors d'un match, l'arbitre les annule

Deux ballons ont franchi la ligne du même but, le 11 octobre 2026 en Chine, et l’arbitre a refusé les deux buts. L’épisode s’est produit autour de la 48e minute du match de la deuxième division chinoise opposant Shaanxi Union et Foshan Nanshi à Xi’an. Les médias chinois indiquent que Shaanxi menait alors 2-0, et la rencontre a fini sur un score de 5-1 en faveur de l’équipe locale.

Un second ballon resté sur la pelouse

D’après le récit détaillé de Sina, Foshan s’apprêtait à remettre le ballon en jeu depuis sa moitié de terrain, alors qu’une autre balle était encore sur la pelouse. L’arbitre n’a pas interrompu la partie. Shaanxi a récupéré le ballon après la touche et lancé une attaque dans la surface adverse. L’attaquant de Foshan, Mamé N’Diaye, a alors dégagé le ballon superflu vers sa propre surface. La balle a roulé jusque dans son but. Au même moment, le ballon de jeu y est entré aussi, après un tir repoussé par le gardien Shi Xiaotian et une reprise de Shaanxi. Le gardien a dû faire face à deux balles dans la même action.

L’arbitre invalide les deux buts

Après avoir revu les images, l’arbitre central a annulé les deux buts, d’après les médias chinois. Selon ces mêmes sources, il a jugé que la présence de deux ballons avait faussé le déroulement de l’action. N’Diaye a reçu un carton jaune pour avoir touché le ballon en trop pendant que le jeu se poursuivait. Les Lois du jeu prévoient un seul ballon sur le terrain. En effet, lorsqu’un second ballon entre en jeu, l’arbitre doit arrêter la partie et ordonner une balle à terre.

Un précédent en Premier League en 2009

Un objet étranger au jeu avait déjà pesé sur un match professionnel. Le 17 octobre 2009, en Angleterre, Darren Bentavait marqué pour Sunderland contre Liverpool après une déviation sur un ballon de plage jeté par un supporter. Cette fois-là, l’arbitre avait validé le but, et Sunderland s’était imposé 1-0.