Chine : le Pentagone envisage une nouvelle arme secrète dans la guerre économique

Le Pentagone chercherait à bâtir un programme d’espionnage plus ambitieux contre la Chine. C’est ce que révèle The Washington Post dans un article publié le 21 octobre 2026, qui cite six personnes proches du projet. Le but est de mener une guerre économique contre Pékin et d’autres concurrents des États-Unis. Selon le journal, le programme serait mené grâce à des agents qui se feraient passer pour des hommes d’affaires ou des salariés du secteur privé, sans lien apparent avec Washington.

Rappelons que la guerre commerciale entre les deux puissances, née des hausses de droits de douane de 2025, est entrée dans une trêve à la fin d’octobre 2025. Cele faisait suite à la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Toutefois, cette trêve reste fragile. Pékin a ajouté en juin 2026, dix entreprises de défense américaines à sa liste de contrôle des exportations, et d’autres mesures tarifaires ont été annoncées de part et d’autre.

Un projet encore en préparation

Selon The Washington Post, le programme n’est qu’au stade de la planification et n’est pas encore arrêté. Des militaires, des responsables du renseignement du Pentagone et d’anciens cadres de la CIA seraient liés aux discussions. Le Pentagone a démenti. Le porte-parole adjoint, Jacob Bliss, a déclaré : « Cette question semble être fondée sur des informations qui ne sont tout simplement pas vraies ». La CIA n’a pas commenté.

Le directeur adjoint de la CIA, Michael Ellis, avait indiqué en septembre, que les États-Unis renforçaient leur espionnage visant la Chine, grâce à l’intelligence artificielle, la biotechnologie et les semi-conducteurs avancés. Le Washington Post décrit ce futur volet comme « une composante clandestine » de la campagne économique du Pentagone. Le journal affirme que l’armée américaine n’a pas un bilan brillant en matière d’espionnage humain.