Chine : les autorités répondent à Mbappé après ses propos sur Mao Zedong

Les autorités chinoises ont réagi, mardi 27 octobre 2026, à la polémique provoquée par les propos de Kylian Mbappé sur l’ancien dirigeant Mao Zedong. Le joueur a perdu plusieurs contrats en Chine après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il évoque un montage le représentant avec le corps du dirigeant. Des grandes marques ont annoncé la fin de leurs partenariats avec l’attaquant.

Dans la vidéo, Kylian Mbappé a été interrogé sur son mème préféré. Il répond : « Mon mème préféré sur Mbappé ? Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. »

Des marques qui prennent leurs distances

La réaction officielle est venue du ministère chinois des Affaires étrangères. Sur la polémique, le porte-parole Guo Jiakun a déclaré : « Tout propos ou tout acte qui blesse les sentiments du peuple chinois se heurte naturellement à un rejet commun de la part de l’ensemble de la société chinoise. » Les groupes Dongpeng, Mengniu et Milkground ont publié des communiqués aux termes très proches pour annoncer la fin de leurs accords. Ils disent s’opposer à tout ce qui porte atteinte au « sentiment national ». Mbappé n’a pas encore réagi publiquement.