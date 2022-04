Encore une enquête visant l’ancien président Donald Trump. Le ministère de la Justice aux USA mène une enquête sur une éventuelle mauvaise gestion des secrets gouvernementaux par l’ancien président Donald Trump, a déclaré à NPR une source proche du dossier, après que des documents top secrets ont été découverts dans sa propriété de Floride, Mar-a-Lago. La même source indique que pour le moment l’enquête n’est qu’à ses « tout premiers stades »

Pour d’anciens responsables du ministère de la Justice des Etats-Unis, la nouvelle de l’enquête judiciaire n’est pas une surprise. Parmi les anciens responsables figurent David Laufman, qui a déclaré à NPR en février que « ce serait un écart flagrant par rapport à une longue série de précédents que de ne même pas ouvrir d’enquête« . L’affaire avait déjà fait l’objet d’une enquête par le comité de surveillance de la Chambre. Sa présidente, Carolyn Maloney, DN.Y., avait d’ailleurs fait pression pour obtenir plus de réponses et un accès à l’information. Des experts juridiques ont débattu de la question de savoir si le 45è Président des USA Donald Trump, qui détenait le pouvoir de classer et de déclassifier les secrets du gouvernement, pourrait faire face à des poursuites judiciaires

Même si Trump est à l’abri de toute responsabilité, les personnes qui ont aidé à emballer et à transporter les documents ne le sont peut-être pas, ont déclaré les experts. La National Archives and Records Administration (NARA) avait déclaré plus tôt cette année qu’elle avait récupéré 15 boîtes de documents de la Maison Blanche et d’autres objets stockés dans la propriété de Trump en Floride et que des représentants de l’ancien président recherchaient des documents supplémentaires qui, selon la loi, auraient dû a été remis aux Archives nationales lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021.