Chris Brown visé par une demande de mandat d'arrêt de son ex-employée de maison pour recouvrer 9 millions de dollars

D’après TMZ, une demande de mandat d’arrêt vise le chanteur américain Chris Brown devant la justice de Los Angeles, aux États-Unis. En effet, son ancienne employée de maison, Maria Avila, affirme n’avoir pas reçu son dédommagement après une attaque de chien chez lui en 2020. D’après les documents judiciaires, Maria Avila reproche à Chris Brown de ne pas avoir proposé de dates pour se présenter au tribunal avec ses relevés bancaires. Et pour cause, cette audience doit permettre d’identifier les fonds sur lesquels elle pourrait récupérer son dû. Selon sa requête, les informations « remettent en question l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration de Chris concernant les sources de paiement liées à sa tournée en cours ».

Une attaque survenue en décembre 2020

Le 12 décembre 2020, Hades, un chien de garde pesant environ 90 kilos, a attaqué Maria Avila dans la propriété du chanteur, à Tarzana, un quartier de Los Angeles. Selon sa plainte, elle a été blessée au visage et aux bras. Elle a saisi la justice en 2021 et réclamait alors plus de 90 millions de dollars de dommages et intérêts. Les avocats de Chris Brown ont contesté ces accusations. Ils soutenaient que l’employée avait provoqué l’animal et que les salariées avaient été prévenues de ne pas sortir sans accompagnement.

Du verdict à la recherche des fonds

Le 30 juin 2026, à l’issue d’un procès de deux semaines, un jury de Los Angeles a jugé Chris Brown et sa société Black Pyramid LLC responsables de négligence. Il a accordé 12,9 millions de dollars à Maria Avila. Sa sœur, Patricia Avila, qui travaillait avec elle ce jour-là, a reçu 885 000 dollars pour préjudice moral, et son mari, Oscar Olivo, 50 000 dollars. L’avocat de la plaignante, Michael C. Murphy Jr., s’était alors exprimé en ces termes : « Nous sommes ravis d’avoir pu obtenir justice pour notre cliente. »

Le juge a ensuite ramené la somme à 9 millions de dollars, d’après TMZ, et Maria Avila a accepté cette réduction. Les avocats du chanteur ont engagé des démarches pour faire appel du verdict. Maria Avila a de son côté demandé à la justice l’autorisation de se rembourser sur les revenus de la tournée stades que Chris Brown mène avec Usher. La décision du juge sur la demande de mandat, comme la fixation d’une date pour l’examen des comptes du chanteur, reste désormais à venir.