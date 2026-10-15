Commune d’Abomey : Quand l’héritage royal devient le moteur du développement culturel et touristique

Cité emblématique du sous-continent ouest-africain et berceau de l’ancien royaume du Danxomè, la ville d’Abomey est résolument tournée vers la valorisation de son patrimoine exceptionnel. Entre diplomatie culturelle renouvelée, investissements structurants et transmission intergénérationnelle, la municipalité entend faire du tourisme et de l’histoire locale les piliers de son rayonnement et de son essor économique.

Mercredi 14 octobre 2026, l’hôtel de ville d’Abomey a servi de cadre à une audience solennelle entre le Maire, Mètolé Franck Kpassassi, et une délégation française de haut niveau conduite par Laure Weisgerber, Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin. La rencontre réunissait également Guillaume Bigot, député français et rapporteur pour avis sur l’Aide publique au développement, François Jolly, administrateur à l’Assemblée nationale française, Cédric Aurèle, attaché culturel, et Anne-Cécile Boda, experte culture à Expertise France.

Au cœur des discussions figurait l’état d’avancement des projets financés par l’AFD dans la commune, notamment le Musée de la Mémoire et des Arts du Danxomè (MuRAD) ainsi que l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN) d’Abomey. Le Maire d’Abomey a exposé la vision stratégique du Conseil communal : dépasser le cadre strict des infrastructures muséales pour embrasser un plan global de développement touristique. L’objectif est de mettre en lumière l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel de la cité royale afin d’accroître son attractivité et de générer des retombées socio-économiques durables pour la population.

Cette démarche pragmatique et structurée a reçu un accueil très favorable de la part de la délégation partenaire. Témoignant de la portée symbolique de cet échange, Franck Kpassassi a offert à ses hôtes une statuette de l’Amazone, incarnation de la bravoure des guerrières du Dahomey, tandis que le député Guillaume Bigot lui a remis la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale française.

Transmettre l’histoire aux plus jeunes : l’initiative des « Cahiers du patrimoine »

Le développement touristique et culturel d’Abomey ne repose pas seulement sur l’accueil des visiteurs extérieurs. Il s’enracine également dans la réappropriation de la mémoire locale par les jeunes générations.

En parallèle des discussions institutionnelles, l’autorité communale, accompagnée du président de la Commission de la coopération, Mohamed Abouzounnon, s’est entretenue avec une délégation conjointe des associations TransKultures et Patrimoine et Diversité, Médiation (PDM), en présence d’Alain Godonou, chargé de mission auprès du Président de la République.

Cette audience marquait le lancement du projet de distribution des Cahiers du patrimoine – Série Bénin, imprimés à 48 000 exemplaires au profit des écoliers d’Abomey et de Bohicon. Conçus par TransKultures sous la direction de Hyeon Ju Kim, et portés par le président de PDM, Susudji Bèhanzin, ces manuels pédagogiques mettent à la portée des enfants l’histoire des 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin.

À travers un contenu illustré et accessible, décliné en six thématiques clés (des portes sculptées aux sièges royaux, en passant par les récades (Mankpo), les Asen, les statues anthropo-zoomorphes et les objets du quotidien), ces cahiers visent à éveiller la conscience patrimoniale des jeunes dès le plus jeune âge.

En conjuguant partenariat stratégique international et éducation patrimoniale de proximité, la ville d’Abomey trace les lignes d’un modèle soutenable où la mémoire devient un vecteur de prospérité. En confiant aux enfants les clés de leur histoire tout en modernisant ses équipements touristiques, la cité historique s’assure que les gardiens de son riche passé soient aussi les artisans de son développement futur.