Côte d’Ivoire : Dame D.R.B. déférée, des célébrités rattrapées par une affaire foncière

Une affaire de vente de terrains largement relayée sur les réseaux sociaux prend désormais une tournure judiciaire en Côte d’Ivoire. Dame D.R.B. et plusieurs personnes entendues dans le dossier ont été déférées ce mercredi 7 octobre devant le Pôle pénal économique et financier. selon une publication sur le compte X de Police Secours

L’affaire d’escroquerie foncière qui fait parler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours connaît un nouveau développement. Ce mercredi 7 octobre 2026, Dame D.R.B. ainsi que plusieurs personnes entendues dans le cadre de l’enquête ont été déférées par les services de la Police économique devant le Pôle pénal économique et financier (PPEF).

À l’origine du dossier se trouvent des opérations de vente de terrains qui avaient bénéficié d’une importante visibilité sur les réseaux sociaux. Des vidéos promotionnelles avaient notamment fait intervenir plusieurs personnalités et célébrités afin de présenter ou de soutenir ces opérations.

Cependant, au fil des mois, des souscripteurs ont commencé à faire état de difficultés concernant l’obtention de leurs parcelles ou l’aboutissement de leurs démarches. Les réclamations se seraient alors multipliées, jusqu’à dépasser la centaine de plaintes, selon les informations disponibles.

Face à cette situation, les enquêteurs de la Police économique ont élargi leurs investigations. Plusieurs personnalités apparues dans les contenus publicitaires ont ainsi été entendues afin de déterminer leur rôle dans la promotion des opérations concernées.

Toutefois, leur présence dans des vidéos promotionnelles ne permet pas, à elle seule, de conclure à une implication pénale. Après plusieurs auditions, Dame D.R.B. et certaines des personnes entendues ont donc été conduites ce mercredi matin devant le PPEF. Cette juridiction spécialisée intervient notamment dans le traitement des infractions économiques et financières en Côte d’Ivoire.