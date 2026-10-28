Côte d’Ivoire : un suspect avoue avoir tué une jeune fille après une moquerie

En Côte d’Ivoire, un jeune homme de 20 ans a expliqué avoir tué une jeune fille âgée de 18 ans après avoir été frustré par une remarque sur ses revenus financiers. Dans le journal de 20h de la RTI, il a affirmé que la victime lui aurait dit : « Un garçon qui n’a pas 150 000 F, c’est un red flag » avant d’ajouter : « Ça m’a frustré ». La police a annoncé son arrestation le 27 octobre 2026, soit plus de 50 jours après la découverte du corps dans une décharge d’Abidjan.

Pour rappel, le corps de la jeune fille qui baignait dans une mare de sang, identifiée par les initiales D.A.P., avait été retrouvé le 4 septembre dans une décharge d’ordures ménagères de Gonzagueville, à Port-Bouët.

Précisons que la Direction de la police criminelle rapporte pourtant des aveux différents. En effet, le suspect aurait raconté que la jeune fille voulait échanger son iPhone 12 contre un iPhone 13. Dans la foulée, il lui aurait alors proposé une relation sexuelle, et son refus aurait déclenché une altercation. Dans la bagarre, Il l’aurait frappée avec un morceau de bois avant de transporter le corps jusqu’à la décharge.

Ces deux récits ne se recoupent donc pas sur le déclencheur de la dispute. Le suspect devait être présenté au parquet d’Abidjan le 28 octobre.