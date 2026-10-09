Cour d’appel d’Abomey : la rentrée judiciaire 2026-2027 placée sous le signe des droits humains

La Cour d’appel d’Abomey a abrité, le mercredi 7 octobre 2026, l’audience solennelle de la rentrée judiciaire des tribunaux de première instance de son ressort. Dirigée par le premier président Nourou-Dine Bakary, en présence du directeur de cabinet du ministre de la justice, Florentin Gbodou, la cérémonie a rassemblé autorités, notables et acteurs du monde judiciaire.

Au-delà de la tradition légale, cette rentrée constitue une halte bilancielle et de réflexion prospective autour du thème : « L’efficacité de la protection des droits humains, gage d’un procès équitable : défis et perspectives ». Dans sa communication, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin, Me Zakari Baba Body, a insisté sur l’équité du procès, rappelant qu’elle doit intégrer les droits des prévenus mais aussi ceux des victimes, notamment leur droit à l’information, à la protection, à la réparation et au respect de délais raisonnables.

Présentant le bilan de l’exercice 2025-2026, le procureur général Ousmane Elédji a révélé que les tribunaux de première instance ont vidé 11.506 dossiers sur 31.479 (36,55 %). De son côté, la Cour d’appel a traité 1.054 dossiers sur 1.917, soit un taux d’exécution de 54,98 %. Plaidant pour une justice plus efficace et accessible, il a réaffirmé la détermination des acteurs judiciaires à relever les défis du service public.

Le président Nourou-Dine Bakary a appuyé ces propos en soulignant que la garantie effective des droits humains s’impose à toutes les étapes de la procédure, tout en saluant les efforts engagés par la Chancellerie. De son côté, Florentin Gbodou a assuré que le ministère de la justice prenait déjà les dispositions requises pour répondre aux préoccupations soulevées. Cette nouvelle année judiciaire s’ouvre ainsi sous de meilleurs auspices pour une justice plus performante et respectueuse des citoyens.