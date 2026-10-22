Cristiano Ronaldo a gagné plus de 2 milliards de dollars en carrière, un record pour un athlète en activité

Cristiano Ronaldo est le premier athlète en activité à dépasser les 2 milliards de dollars de revenus de carrière, un cap franchi en 2026 selon le classement des footballeurs les mieux payés publié par Forbes. L’attaquant portugais d’Al-Nassr, club basé en Arabie saoudite, a touché environ 300 millions de dollars sur les douze derniers mois: « Cristiano Ronaldo, superstar du football, mène la liste pour la quatrième année consécutive, avec environ 300 millions de dollars, soit sa meilleure année jamais mesurée par Forbes » affirme le magazine. Notons que ce montant le place une nouvelle fois devant son éternel rival Lionel Messi, avec qui il occupe les deux premières places du classement pour la 12e fois en 13 ans.

Revenus de carrière et fortune nette : deux notions distinctes

Il faut préciser que les 2 milliards de dollars correspondent à des gains cumulés avant impôts et frais d’agents, et non à un patrimoine. En effet, Forbes évalue la fortune nette de Ronaldo à 1,2 milliard de dollars. Rappelons qu’il avait déjà été présenté comme le premier footballeur milliardaire en octobre 2025, après la prolongation de son contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, estimée à plus de 400 millions de dollars sur deux ans.

Mais, sur la dernière saison, 235 millions de dollars proviennent de son salaire et de ses primes, et environ 65 millions de ses contrats commerciaux, notamment avec Nike, Binance et Perplexity. Pour Forbes, « Cristiano Ronaldo est sans doute l’athlète le plus populaire au monde, avec près d’un milliard d’abonnés cumulés sur Instagram, Facebook et X… Al-Nassr verse à Ronaldo plus de 200 millions de dollars par an ».

Messi reste derrière, mais pas loin

Notons que le Portugais précède de peu l’Argentin, qui joue à Inter Miami. Forbes a indiqué que « Messi a gagné environ 1,8 milliard de dollars sur et en dehors des terrains durant sa carrière, avant impôts et frais d’agents ». Ainsi l’écart avec Ronaldo avoisine donc 200 millions de dollars, et il pourrait se maintenir. Pour la saison 2026-2027, le magazine prévoit en effet environ 250 millions de dollars de salaire pour Ronaldo, auxquels s’ajouteraient 50 millions de revenus extra-sportifs.