Cristiano Ronaldo dédie son Ballon d'Or of All Time aux fans du monde entier

Cristiano Ronaldo a réagi sur Instagram après avoir remporté le Ballon d’Or of All Time, annoncé le mercredi 28 octobre 2026 par le magazine France Football. *« Le football appartient aux fans ! Merci à tous les supporters du monde entier, le Ballon d’Or of All Time est aussi le vôtre »*a affirmé l’attaquant portugais d’Al-Nassr, âgé de 41 ans.

En effet, ce prix est le résultat d’un vote en ligne ouvert pendant un mois, lancé pour les 70 ans du Ballon d’Or. Et pour ce faire, Ronaldo l’a emporté de peu devant Lionel Messi.

Dix joueurs déjà couronnés plusieurs fois étaient en lice. Toutefois, les internautes ne votaient pas pour un joueur mais devaient choisir une seule saison, et ils ont retenu celle de Ronaldo en 2007-2008 avec Manchester United. À l’époque, il avait marqué 42 buts cette année-là, puis gagné la Premier League et la Ligue des champions avec son club.

La Fédération portugaise de football a félicité son capitaine sur X : « De 2008 à l’éternité. Le plus grand vainqueur du Ballon d’Or de tous les temps est portugais. Félicitations, capitaine ! ». Manchester United et le Real Madrid, deux anciens clubs du joueur, ont eux aussi salué ce résultat.

Ronaldo compte cinq Ballons d’Or : 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. Il a gagné les quatre derniers avec le Real Madrid. Il est aussi le meilleur buteur de l’histoire en sélection masculine, avec 143 buts en 225 matches avec le Portugal. Il se rapproche maintenant des 1 000 buts en carrière, et il retrouve le championnat saoudien avec Al-Nassr.