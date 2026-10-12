Cristiano Ronaldo en tête du Top 5 des sportifs les mieux payés en 2026 (Forbes)

Le sport est aujourd’hui un business qui pèse très lourd dans le paysage économique mondial. Le secteur du sport brasse une énorme quantité d’argent et les principaux acteurs du domaine font partie des personnes les plus riches du monde. Le magazine Forbes, spécialisé dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète a dressé sa liste des sportifs les mieux payés en 2026.

Cristiano Ronaldo loin devant

En tête du classement se trouve Cristiano Ronaldo. D’après Forbes, la superstar du Portugal a gagné en 2026 la somme astronomique de 300 millions de dollars. CR7 n’est pas uniquement un footballeur de génie, c’est aussi un investisseur de premier plan qui sait flairé les bonnes affaires. En 2022, lorsque le quintuple ballon d’or a rejoint Al Nassr, il a signé l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire du sport devenant du même coup le footballeur le mieux payé de la planète. En termes d’émoluments, l’ex gloire du Real Madrid évolue dans une autre dimension. Cela fait plusieurs années maintenant que CR7 caracole en tête du classement Forbes des sportifs les mieux payés de la planète.

Entre contrat de sponsoring, investissements stratégiques dans l’hôtellerie, la restauration, l’intelligence artificielle, la tech, le vainqueur de l’Euro 2016 est une véritable machine à générer de l’argent. Suivi par des millions de personnes sur ses différents réseaux sociaux, CR7 est l’un des personnalités les plus bankable de la planète. Dans le classement de Forbes, on trouve en deuxième position des sportifs les mieux payés, le boxeur Canelo Álvarez. En troisième position, on retrouve un certain Lionel Messi grand rival de Cristiano Ronaldo qui a engrangé 140 millions de dollars en 2026.

Top 5 des sportifs les mieux payés en 2026 selon Forbes