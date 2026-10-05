Cristiano Ronaldo : Jorge Jesus répond enfin aux critiques après son départ

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a répondu aux critiques liées au départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement. Il assume sa décision et écarte toute idée de présenter des excuses.

Jorge Jesus a décidé de clarifier sa position sur la polémique qui l’oppose à Cristiano Ronaldo. Interrogé sur la réunion organisée après le départ de l’attaquant portugais du rassemblement, le sélectionneur a rejeté l’idée de devoir présenter des excuses.

« Je ne m’excuse auprès de personne. M’excuser pour quoi ? Auprès de qui ? », a déclaré Jorge Jesus lors de sa conférence de presse. « La principale raison de tout ça, c’est qu’il s’est échauffé (et qu’il n’est pas rentré par la suite). J’assume la responsabilité de la décision et de ce qui s’est passé, mais m’excuser pour quoi ? Et auprès de qui ? C’est absurde« , a poursuivi le sélectionneur portugais.

Le sélectionneur assume donc pleinement son choix. « J’assume la responsabilité de la décision et de ce qui s’est passé », a-t-il expliqué, tout en jugeant inutile de demander pardon. « Je suis le sélectionneur, je convoque qui je veux », a-t-il également affirmé avant de poursuivre « Je ne demande l’avis de personne sur les joueurs que je veux sélectionner ou sur ceux qui joueront. En tant que sélectionneur, il y a des choses non négociables, et je ne peux donc pas être plus clair ».

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait quitté le rassemblement du Portugal le 30 septembre, après avoir appris qu’il ne serait pas titulaire contre le Danemark. Cette décision était intervenue quelques jours après son entrée en jeu manquée face à la Norvège, où il avait été envoyé à l’échauffement sans finalement jouer. Ensuite, la star portugaise Cristiano Ronaldo avait indiqué qu’il donnerait « en temps voulu » les raisons de son départ.

Depuis, l’épisode a alimenté les interrogations autour de la relation entre le capitaine portugais et son nouveau sélectionneur. Cependant, Jorge Jesus ne présente pas l’affaire comme un conflit nécessitant des excuses. Il maintient au contraire sa lecture des événements et revendique son autorité.