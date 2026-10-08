Cristiano Ronaldo : le brésilien Romário prend position dans le conflit avec Jorge Jesus

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal continue de faire réagir. Cette fois, c’est une légende du football brésilien, Romário, qui a pris publiquement la défense de l’attaquant portugais et mis en cause la gestion de Jorge Jesus.

Le conflit entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus prend une nouvelle dimension. Alors que les circonstances du départ de l’attaquant portugais du rassemblement de la sélection continuent d’alimenter les débats, Romário a clairement pris position en faveur du joueur. L’ancien buteur de la Seleção s’est exprimé dans Charla Podcast, mercredi, en revenant longuement sur les raisons avancées par Ronaldo.

Pour Romário, la question centrale est celle de la parole donnée. « Cristiano Ronaldo me semble être quelqu’un de très direct, un vrai bonhomme. Et d’après ce qu’il a dit, Jorge Jesus n’a pas tenu parole envers lui », a-t-il expliqué. Le Brésilien, qui affirme apprécier le sélectionneur portugais et avoir échangé avec lui lorsqu’il entraînait Flamengo, estime qu’un engagement doit être respecté, quelle que soit sa forme.

« Une poignée de main, ça vaut plus qu’un contrat ou n’importe quoi d’autre. Si le gars ne tient pas parole, c’est que c’est un sale type », a encore déclaré la légende brésilienne Romário. Selon lui, le joueur avait déjà vécu une situation qu’il avait considérée comme humiliante et n’avait donc aucune raison d’accepter une nouvelle déception.

Pour rappel, l’attaquant portugais a affirmé avoir été invité à s’échauffer avant de ne finalement pas entrer en jeu. Il reproche également à Jorge Jesus de ne pas avoir respecté ce qui aurait été convenu avant une conférence de presse. Cependant, Jorge Jesus donne une version différente. Le sélectionneur portugais conteste l’existence de l’accord évoqué par Cristiano Ronaldo et assume sa décision concernant l’échauffement du joueur. Quelques jours plus tard, Jesus a également affirmé qu’il n’avait pas à présenter d’excuses à Cristiano Ronaldo .

Romário reste néanmoins catégorique dans son soutien. « Si ça s’est passé comme Ronaldo l’a dit, alors Cristiano Ronaldo a raison de partir (…) Il y avait des choses convenues pour la conférence de presse, mais il n’a rien dit du tout. Selon Ronaldo, il a fait preuve d’arrogance et d’insolence. Il a exposé Ronaldo publiquement; ce dernier s’est senti non respecté et déconsidéré, comme s’il n’avait plus aucune importance, alors il est parti», a-t-il déclaré. Il est même allé plus loin : « Dans ce cas-là, j’aurais fait la même chose, sauf qu’avant de partir, je l’aurais envoyé se faire foutre. Mais je me serais barré aussi. Je crois que l’erreur de Ronaldo, en fait, c’est de ne pas l’avoir envoyé se faire foutre immédiatement.» Pour l’ancienne star brésilienne, le départ de Cristiano Ronaldo peut donc se comprendre à partir de la version livrée par le Portugais, même si celle-ci est contestée par son sélectionneur.