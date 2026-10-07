Cristiano Ronaldo : Modric réclame des adieux à la hauteur du "plus grand joueur portugais"

Cristiano Ronaldo et Luka Modric ont contribué à écrire les plus belles heures du Real Madrid. Les deux hommes ont évolué à un niveau exceptionnel chez les Merengue. Ils se connaissent parfaitement et Modric a eu à distribuer de nombreux caviars au quintuple ballon d’or durant leur épopée au Real. Le capitaine de l’équipe de Croatie n’est pas resté insensible à la situation actuelle de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. Modric estime que la fin de l’aventure de CR7 avec la selecao doit être à la hauteur de l’immense carrière qu’il a construite avec son pays.

Modrić pense à la fin de l’histoire

Interrogé sur la situation de son ancien coéquipier avec la sélection du Portugal, Modrić s’est exprimé en ces termes : « C’est triste de voir ce qui se passe avec Cristiano dans son pays », a-t-il déclaré, tout en se montrant convaincu qu’une solution pouvait encore être trouvée.

Pour le milieu croate, l’essentiel est désormais de permettre à Ronaldo de connaître une sortie digne de son statut, quelle que soit sa décision. Qu’il prenne sa retraite ou décide de ne pas poursuivre avec l’équipe nationale, le Portugais mérite, selon lui « de vivre de grands adieux, à la hauteur de ce qu’il mérite ». Luka Modric considère CR7 comme le plus grand joueur de l’histoire du Portugal et à ce titre il estime qu’un joueur de sa stature mérite une meilleure sortie.

Un hommage qui en dit long

Les propos de Modric prennent une résonance particulière alors que l’avenir de Ronaldo avec le Portugal fait débat au sein de la planète football. Suite à sa brouille avec le sélectionneur Jorge Jesus, le champion d’Europe 2016 a fait une récente sortie où il explique qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite internationale dans l’immédiat. Pour Modrić, peu importe la décision qui sera prise. Selon le maestro croate, l’essentiel est que la dernière page soit écrite à la hauteur du joueur qui a marqué l’histoire du Portugal.