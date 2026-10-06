Cristiano Ronaldo : une story de Gonçalo Ramos sème le doute après la victoire contre la Norvège

Une publication rapidement supprimée par Gonçalo Ramos après la victoire du Portugal contre la Norvège relance les discussions autour de la place de Cristiano Ronaldo au sein de la Seleção.

Le Portugal a terminé sa soirée face à la Norvège avec une victoire 2-1 et un nouveau but de Gonçalo Ramos. Mais quelques heures après la rencontre, l’attaquant portugais s’est retrouvé au centre des discussions pour une tout autre raison. En effet, une story publiée puis supprimée sur Instagram a attiré l’attention, notamment en raison du message qui l’accompagnait.

Pour rappel, après le match, Gonçalo Ramos avait d’abord partagé plusieurs photos de sa prestation avec la mention « 4/4 », selon A Bola. Cependant, une autre publication allait rapidement provoquer davantage de réactions. Gonçalo Ramos a partagé dans sa story une publication du commentateur portugais Luís Freitas Lobo, avec une photo du joueur et la phrase « Le statut d’être le meilleur ! », avant de la supprimer quelques heures plus tard, alors qu’elle avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Le message de Luís Freitas Lobo ne s’arrêtait pas à cette phrase. Le commentateur portugais estimait que Gonçalo Ramos était désormais le meilleur avant-centre portugais. Il expliquait aussi que les performances sur le terrain devaient passer avant le poids d’une « marque », même lorsqu’il s’agit d’une figure connue dans le monde entier.

Cette formulation a rapidement été rapprochée de Cristiano Ronaldo, dont le statut avec la sélection portugaise fait actuellement l’objet de nombreuses discussions. En effet, le capitaine portugais reste une figure centrale de la Seleção, tandis que Gonçalo Ramos profite de ses dernières prestations pour se mettre davantage en évidence.

Rien ne dit toutefois que Gonçalo Ramos voulait directement s’en prendre à Cristiano Ronaldo. L’attaquant n’a ajouté aucun commentaire à la publication de Luís Freitas Lobo. Il l’a finalement supprimée quelques heures plus tard, sans donner d’explication.