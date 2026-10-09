Devant Elon Musk, Trump évoque le rapport de son oncle sur Nikola Tesla

Donald Trump a ressorti jeudi 8 octobre 2026, à Washington, un épisode méconnu de l’histoire scientifique américaine : le rapport rédigé en 1943 par son oncle sur les papiers de Nikola Tesla. En effet, le président des États-Unis en a parlé à la Maison-Blanche, lors du « Golden Age of American Innovation Summit », en remettant des médailles nationales à six dirigeants de la tech, dont Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, et Sergey Brin, cofondateur de Google. Notons que le retour du milliardaire à la Maison-Blanche, après la brouille publique de l’an dernier, donnait à la cérémonie une portée politique que Trump a choisi d’ancrer dans l’histoire de sa propre famille.

Le président a présenté son oncle, John G. Trump, comme « un grand scientifique et professeur au MIT pendant 52 ans ». En outre, il a rappelé que celui-ci avait siégé pendant la Seconde Guerre mondiale au Comité de recherche pour la défense nationale et contribué au développement du radar. Une vidéo hommage a ensuite été diffusée, puis Trump a reçu, sur une plaque, la National Medal of Science décernée à son oncle en 1983.

Un rapport de 1943 plus nuancé que le compliment

C’est le nom de Tesla qui a lancé le président sur ce sujet. « Quand vous avez parlé de Tesla, mon oncle, le docteur John Trump, a été mandaté par le gouvernement des États-Unis pour rédiger un rapport sur Nikola Tesla… Mon oncle a déterminé, après une assez courte période, que c’était un vrai et grand génie, et qu’il était réel à tous égards. »

Trump a ensuite ajouté, en s’adressant à Elon Musk : « Si c’était moi qui avais fait le rapport, Elon, j’aurais peut-être dit qu’il n’était pas si bon, mais mon oncle était quelqu’un de différent de moi. Il a donné à Tesla la meilleure appréciation. »

Il convient toutefois de notifier que le document de 1943 est moins enthousiaste que ce résumé. Nikola Tesla meurt le 7 janvier 1943 à New York; des semaines plus tard, l’Office of Alien Property Custodian, l’administration fédérale chargée des biens étrangers en temps de guerre, fait examiner les notes et les archives qu’il a laissées. John G. Trump, alors professeur au MIT, participe à cet examen et signe une analyse datée du 30 janvier 1943, déclassifiée par la CIA en 2000.

Ce texte juge les écrits de l’inventeur « de nature essentiellement spéculative, philosophique et promotionnelle… ils ne contiennent pas de principes ou de méthodes nouveaux et réalisables ». Le rapport porte donc sur le contenu des archives, alors que Trump a parlé du génie de l’homme. Les papiers de Tesla ont ensuite été envoyés à Belgrade, en Serbie, où ils sont conservés au musée qui porte son nom.