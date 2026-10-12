Diddy conduit à l'hôpital en pleine nuit après une blessure à la tête dans sa prison du New Jersey

Une ambulance a quitté la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey (États-Unis), vers 1 h du matin le samedi 10 octobre 2026 pour emmener Sean « Diddy » Combs se faire soigner d’une blessure à la tête. Le rappeur de 56 ans était de retour dans sa cellule avant le lever du jour, d’après TMZ.

Une blessure jugée non mortelle, d’origine inconnue

Selon TMZ il s’agit une blessure sans danger vital : «Sean Combs était conscient et s’exprimait quand il a été ramené en prison». Toutefois aucun détail n’a été donné sur la nature de la blessure. En outre, le Bureau fédéral des prisons n’a fait aucune déclaration sur l’incident et s’est refusé à tout commentaire.

Pour rappel, arrêté en septembre 2024, Sean Combs a été jugé à New York pendant huit semaines. Le 2 juillet 2025, le jury l’a acquitté des chefs de racket et de trafic sexuel, mais déclaré coupable de deux chefs de transport en vue de prostitution. Dans la foulée, le juge Arun Subramanian l’a condamné le 3 octobre 2025 à 50 mois de prison et à une amende de 500 000 dollars. Par la suite M. Combs a été transféré à Fort Dix le 30 octobre 2025.