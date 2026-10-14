Drame à Abomey : Un jeune de 23 ans meurt électrocuté dans une cabine haute tension

Un drame s’est produit le mardi 13 octobre 2026 à Abomey, dans l’arrondissement de Djègbé. Le corps sans vie d’un jeune homme de 23 ans a été découvert vers 12 h 40 à l’intérieur d’une cabine électrique située sur le site de l’École normale des instituteurs, dans le village de Gbindo.

C’est un agent de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), en inspection de routine, qui a fait la macabre découverte. Les circonstances sur place laissent penser à une tentative de vol d’équipements qui a tragiquement tourné au vinaigre.

Le cadenas de l’installation avait été forcé et des câbles haute tension sectionnés. Près du corps de la victime, qui présentait une brûlure caractéristique à la main gauche, les agents ont retrouvé du matériel d’effraction, notamment des pinces, des tournevis et une torche. Le personnel médical dépêché sur les lieux a formellement conclu à un décès par électrocution.

L’événement a rapidement mobilisé les autorités départementales. Le préfet du Zou, Laurent Zomaï, s’est rendu sur le site du drame aux côtés du directeur départemental de la Police républicaine, des éléments du commissariat de Djègbé, de la police technique et scientifique, ainsi que des équipes techniques de la SBEE.

Sur place, l’autorité préfectorale s’est entretenue avec la famille éplorée pour lui adresser ses condoléances tout en rappelant les dangers mortels que représente toute intrusion non autorisée dans des installations électriques sous haute tension. Afin de prévenir de tels actes désespérés, le préfet a annoncé une campagne de sensibilisation ciblée à destination des jeunes de la localité.

Sur instruction du procureur de la République, le corps du défunt a été restitué à ses proches pour son inhumation.